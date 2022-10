”Din cauza sabotajului asupra cablurilor care sunt indispensabile pentru traficul feroviar, Deutsche Bahn a fost nevoita sa opreasca traficul feroviar in nord in aceasta dimineata timp de aproape trei ore”, a declarat un purtator de cuvant al DB citat de dpa. Nici operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn, nici Ministerul gemran de Interne nu au fost imediat disponibili pentru declaratii. Deutsche Bahn a anuntat pe pagina sa de Twitter ca traficul feroviar era inca neregulat in nordul Germaniei sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost oprit timp de cateva ore din cauza unei probleme a comunicatiilor…