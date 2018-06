Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s a rasturnat peste…

- Traficul feroviar este oprit pe Magistrala 400 Brasov – Targu Mures, la kilometrul 206, intre statiile Deda si Toplita, din cauza unui copac cazut peste linia de cale ferata, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul rutier este oprit, pe a doua banda a Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers dintre Bucuresti spre Constanta, in dreptul kilometrului 180, dupa ce o masina s-a rasturnat, iar o persoana a fost ranita grav, aceasta fiind transportata la spital cu elicopterul.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca pe DN65 (E574) Pitesti – Slatina, in zona localitatii Optasi-Magura (din judetul Olt), la km 80, a avut loc o coliziune fontala intre un tir si o autoutilitara. Traficul rutier este momentan oprit pe ambele sensuri. De asemenea, in județul Teleorman, s-a…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, luni dimineața, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe banda a doua a sensului de mers Sibiu catre Deva, in zona localitații Pianu, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe carosabil, informeaza un comunicat al Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E, in sat Braiesti, com. Cornu Luncii, la kilometrul 16+800, in judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren, un autocamion si o autoutilitara. Cauza producerii a fost neadaptarea…