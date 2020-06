Traficul rutier este intens luni dupa-amiaza pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta si pe DN1 Bucuresti-Brasov, la finalul minivacantei de Rusalii, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Astfel, pe DN 1 Bucuresti-Brasov, pe sensul de coborare, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov pana in statiunea Busteni. De asemenea, in orasul Comarnic, traficul este intens si se circula in conditii de aglomeratie pe sensul Brasov-Ploiesti al DN1. A fost instituit dispozitiv de informare pentru ruta alternativa la DN1, respectiv DN1A Brasov - Cheia…