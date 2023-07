Un nou restaurant in Navodari. Asociatul si administratorul este din comuna Corbu

In baza cererii nr. 49885 din data de 24.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Event Eats SRL. Noua firma are sediul social in Navodari, pe Bulevardul… [citeste mai departe]