Traficul din București a fost PARALIZAT! Au defilat militarii care au luptat în Afganistan Ora 10.32: Președintele Klaus Iohannis: Succesul militarilor se datoreaza și familiilor ramase acasa. 27 de militari romani și-au pierdut viața in Afganistan, alți 227 au fost raniți Sunt cu toții in inima noastra și le ramanem recunoscatori. Lecția solidaritații e cea mai importanta ramasa in urma lor Am decorat astazi 18 drapele de lupta pentru curajul pe campul de batalie din Afganistan. Dragi militari, sunteți eroii noștri. Ne-ați aratat ca dragostea de țara și patriotismul raman repere fundamentale ale națiunii noastre. Ora 10.31: Imagini video cu traficul blocat in nordul Capitalei: Ora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

