In data de 12.01.2023, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.021 persoane din care 2.202 au fost cetațeni ucraineni in crestere cu 5% fata de ziua precedenta. ▪ 1.156 mijloace de transport.

In data de 2.01.2023, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 2.271 persoane din care 1.807 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu aproape 200% fata de ziua precedenta; ▪ 664 mijloace de transport.

In data de 1.01.2023, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 679 persoane din care 505 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu 50% fata de ziua precedenta ▪ 286 mijloace de transport.

In data de 25.12.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 2.161 persoane din care 1.760 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu aproape 50% fata de ziua precedenta; ▪ 687 mijloace de transport.

In data de 30.11.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 2.779 persoane din care 1.862 au fost cetațeni ucraineni in scadere cu aproape 10% fata de ziua precedenta; ▪ 1.082 mijloace de transport.

In data de 15.11.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.134 persoane din care 2.129 au fost cetațeni ucraineni in creștere cu 5% fata de ziua precedenta; ▪ 1.230 mijloace de transport.

In data de 9.11.2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.161 persoane din care 2.237 au fost cetațeni ucraineni cifra aproape egala cu cea din ziua precedenta. ▪ 1.216 mijloace de transport.

In data de 3 noiembrie , in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 3.651 persoane din care 2.598 au fost cetațeni ucraineni. In creștere cu aproape 12% fata de ziua precedenta. ▪ 1.390 mijloace de transport.