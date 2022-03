Stiri pe aceeasi tema

- In data de 09.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 69.662 de persoane, dintre care 23.546 cetateni ucraineni (in scadere cu 18,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.860 cetateni ucraineni (in scadere…

- In data de 8 martie 2022, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care 28.888 cetateni ucraineni (in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.601 cetateni ucraineni (in ușoara scadere cu 1,5%),…

- In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636 cetateni ucraineni (in scadere cu 12,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.769 cetateni ucraineni (in ușoara…

- In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni (in crestere cu…

- In data de 4 martie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- In data de 28.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.642 de persoane, dintre care 22.596 cetateni ucraineni (in scadere cu aproximativ 4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.660 cetateni ucraineni…

