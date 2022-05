Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de refugiați din Ucraina prin punctul de trecere al frontierei Siret a scazut in ultima zi a saptamanii trecute. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 22 mai 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in vama Siret s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: 2.751…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de joi, 12 mai 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in vama Siret s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 2.990 persoane din care 2.329 au fost cetațeni ucraineni, in scadere cu aproape 7% fața de ziua precedata; ▪970…

- In data de 08.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.381 de persoane, dintre care 7.673 de cetateni ucraineni (in scadere cu 15,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.253 cetateni ucraineni (in…

- In data de 24.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 56.322 de persoane, dintre care 3.189 cetateni ucraineni (in scadere cu 37,8 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 1.166 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- In data de 22.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 de persoane, dintre care 6.743 cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.474 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- In data de 20.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.339 de persoane, dintre care 7.704 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.538 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- In cursul zilei de joi, 10 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care 21.003 cetateni ucraineni, in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.080 cetateni…

- In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care 29.636 cetateni ucraineni (in scadere cu 12,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.769 cetateni ucraineni (in ușoara…