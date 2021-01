"In conditiile pandemiei de CoVid 19, in anul 2020, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 4.468.906 pasageri (in scadere cu 69,7% fata de 2019) si 67.696 de miscari de aeronave (aterizari si decolari), in scadere cu 53,,3% fata de anul anterior", a informat compania. Din acest total, pe Aeroportul Henri Coanda s-au inregistrat 4.456.577 pasageri, in scadere cu 69,7% fata de 2019, respectiv 52.288 de miscari de aeronave, in scadere cu 57,6% fata de…