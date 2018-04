Traficul de pasageri pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu Constanta, in crestere cu peste 30% in primele trei luni din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat , noteaza…

- Traficul de la Aeroportul Internațional Timișoara se menține in creștere și in prima luna a acestui an. In total, 119.275 pasageri au ales sa zboare cu avionul in prima luna a acestui an, cu 5.5% mai mult decat luna ianuarie a anului trecut, cand au fost inregistrați 113.033 pasageri. Numarul curselor…

- Vodafone Romania a anunțat principalii indicatori financiari pentru trimestrul incheiat la 31 decembrie 2017. Astfel, compania a inregistrat 9.944.595 de clienți in total la 31 decembrie 2017, reprezentand o creștere de 5,2% fața de aceeași perioada a anului trecut. Din numarul total de clienți, 9.221.666…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Divizia Trucks a Daimler si-a majorat numarul de livrari internationale in primele 11 luni ale anului 2017 cu 12% fata de rezultatele inregistrate in 2016, ajungand la 422.500 unitati, in ciuda continuarii conditiilor diferite de piata.