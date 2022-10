In luna septembrie, Aeroportul Internațional Maramureș a avut 9.626 de pasageri, clasandu-se pe locul 11, dupa Aeroportul din Targu Mureș, care a avut 19.475. Aeroportul de la Tauții Magherauș a depașit la acest capitol aeroporturile din Constanța, Satu Mare, Arad, Baneasa și Tulcea, conform datelor furnizate de airportaar.ro . Pe primul loc a fost Aeroportul Otopeni (1.181.381 pasageri), urmat de cel din Cluj (286.280) și cel din Iași (143.963). De asemenea, peste 100.000 de pasageri in aceasta luna a mai avut doar Aeroportul din Timișoara (127.742). Vlad HERMAN The post Traficul de pasageri…