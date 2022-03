Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda a inregistrat, in ultimele zile, o crestere de peste 40-50% fata de cel planificat, din cauza crizei din Ucraina, aparand, in anumite momente ale zilei, aglomerari pe fluxurile de sosiri si plecari, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).…

- Reprezentantii CN Aeroporturi Bucuresti arata ca, pentru a fi asigurate conditiile ca toti pasagerii care urmeaza sa calatoreasca sa se imbarce la timp si in siguranta, acestia sunt sfatuiti sa se prezinte din timp la aeroport – cu 2.5-3 ore inainte de ora decolarii. “Precizam ca s-au luat masuri…

- In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563 cetateni ucraineni (in crestere cu 10% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.942 cetateni ucraineni (in scadere…

- Reprezentanții BBC au anunțat ca au adaugat doua noi frecvențe, pe unde scurte, destinate ucrainenilor. Este vorba de 5875 kHz de la 8/10 UTC și pe 15735 kHz de la 2/4 UTC. Reacția vine in contextul in care marți seara turnul de televiziune din Kiev (foto) a fost ținta unui atac cu rachete. Deși nu…

- Casele de schimb valutar, indeosebi din partea de est a Romaniei, se confrunta in ultimele zile cu o criza de lichiditați la valuta, indeosebi in ceea ce privește euro sau dolarii americani. La cele mai multe unitați, euro este cotat la vanzare peste pragul psihologic de 5 lei, lira sterlina la 6 lei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat, vineri, in cadrul unei intalniri televizate cu serviciile de securitate ale Rusiei, armata ucraineana sa preia puterea in propria tara, la o zi dupa ce Moscova a lansat o invazie asupra Ucrainei, informeaza Reuters. „Facem din nou un apel la personalul militar…

- Numarul de medici DSP pe fluxul de intrare in țara prin Aeroportul Otopeni a fost dublat pentru a reduce aglomerația formata pentru verificarea green-pass-ului, informeaza, vineri, reprezentanții Aeroportului Henri Coanda. Traficul pe Aeroportul Henri Coanda de deruleaza normal, vineri, insa la orele…