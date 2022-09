Stiri pe aceeasi tema

- Se fac angajari la Directia Regionala Vamala Galati. 44 de posturi sunt scoase la concurs, dupa ce in ultima perioada traficul a fost blocat de zeci de tiruri cu marfa din Ucraina, care asteapta uneori chiar si cateva zile pentru efectuarea procedurilor vamale. Volumul de lucru a crescut de sase ori.…

- Zeci de oameni din localitatea Balcauți, județul Suceava, au blocat timp de jumatate de ora un drum comunal care face legatura intre drumul european 85 și drumul județean 209D, de la Siret la Darmanești, nemulțumiți de traficul auto cu tiruri din Ucraina, relateaza Monitorul de Suceava.

- In portul Reni din regiunea Odesa, pe malul stang al Dunarii, in apropiere de municipiul Galați, in jurul orei 21:20, in seara zilei de 19 iulie, a izbucnit un incendiu, potrivit presei ucrainene. Zona este una folosita inclusiv pentru transferul de cereale din Ucraina spre Romania. Fii la…

- A fost redeschisa, in aceasta dimineața, linia ferata cu ecartament larg de la Giurgiulești – Portul Galați, anunța ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie portalul de știri Bani.md. {{625853}}„Lucrarile realizate de CFR Infrastructura in regie proprie au inceput pe data de 6 iunie…

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este mare…

- Construirea depozitelor pentru stocarea provizorie a cerealelor ucrainene la granița, in Polonia, așa cum a propus președintele Joe Biden, ar putea dura 3-4 luni, a anunțat, miercuri, ministrul polonez al agriculturii.

- Razboiul a aruncat in aer rutele tradiționale de transport pentru cerealele și marfurile ucrainene, astfel ca traficul in vamile din estul țarii noastre a crescut atat de mult, incat depașește puterea de procesare a polițiștilor de frontiera.