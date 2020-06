Stiri pe aceeasi tema

- In cele 60 de zile de stare de urgența, traficul de internet și date a crescut in medie cu 26%, adica 30% in rețelele fixe și 5% in rețelele mobile, in timp ce traficul de voce a inregistrat o creștere medie de 11%, comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii starii de urgența, potrivit…

- 4 din 10 romani ar fi dispusi sa se vaccineze impotriva COVID-19, aproape jumatate dintre romani cred ca virusul SARS-CoV2 este mai putin periculos decat se crede si doar o treime mai vad statul ca pe un partener de incredere - acestea sunt cateva concluzii ale unui sondaj IRES, dat publicitatii luni.…

- Consumul de internet a crescut, in ultima perioada, cu 4% in rețelele mobile și cu 28% in rețelele fixe, iar traficul de voce a crescut cu 10% in rețelele mobile și cu 6% in cele fixe, se arata intr-un comunicat al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM).Potrivit…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța reducerea cu 40% a parcului auto al STB, in perioada starii de urgența. Decizia vine ca urmare a scaderii cererii de transport in Capitala. „De maine, parcul de vehicule al STB va fi redus cu pana la 40% fața de situatia normala dar nu va fi suspendata nicio…

- Cluburile sportive si federatiile vor beneficia, in baza unei hotarari adoptate de Guvern, de o amanare la plata a serviciilor de utilitati, electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, dar si a chiriei imobilelor in perioada starii de urgenta, a declarat, pentru AGERPRES,…

