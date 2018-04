Traficul de droguri "este principal amenintare pentru pace", a afirmat marti presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, lansand un apel intr-un discurs la ONU sa se regandeasca lupta mondiala impotriva acestui flagel, transmite AFP.



"Daca dorim sa protejam pacea in Columbia, in regiune si in lume, trebuie sa schimbam strategia in fata problemei drogurilor", a declarat in fata Adunarii Generale a ONU Juan Manuel Santos, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pentru ca a negociat acordul de pace cu fost rebeliune marxista a FARC.



In cursul unei reuniuni de doua zile consacrata…