Stiri pe aceeasi tema

- Sute de femei au ramas insarcinate in timp ce urmau un tratament de slabit cu medicamentul pentru diabet Ozempic.Acestea au dezvaluit pe un grup de Facebook ca au ramas gravide, deși luau anticoncepționale sau chiar aveau probleme de fertilitate, potrivit Antena 3 CNN.

- Pentru pacientul care parcurge un tratament oncologic, autoingrijirea poate insemna imbunatațirea semnificativa a calitații vieții. Pe langa tratament și recuperare, pacienții cu cancer iși conștientizeaza propriile nevoi, iar capacitatea lor de a acționa asupra acestora este foarte importanta, spun…

- Este alerta medicala in Calarași! Județul se confrunta cu numeroase cazuri de varicela. Pacienții infectați au inceput sa apara inca din luna noiembrie a anului trecut. Medicii spun ca in cazul varicelei nu exista un tratament specific, dar trebuie sa ne prezentam la un control. In acest moment nu a…

- Asociația ASPERO organizeaza marți, 26 martie 2024, intre orele 19.00 – 21.00, un eveniment online gratuit, la care participa neurologi de top din domeniul epileptologiei, atat pentru adulți cat și pentru copii, un psiholog și reprezentantul asociației de pacienți. Ziua Mondiala de Conștientizare…

- Medicamentul Novo Nordisk pentru diabet Ozempic, utilizat pe scara larga, si medicamentul pentru pierderea in greutate Wegovy, ambele cunoscute chimic sub numele de semaglutida, apartin unei clase de medicamente numite agonisti GLP-1. Dezvoltate initial pentru diabetul de tip 2, acste medicamen reduc,…

- Medicamentul Novo Nordisk pentru diabet Ozempic, utilizat pe scara larga, si medicamentul pentru pierderea in greutate Wegovy, ambele cunoscute chimic sub numele de semaglutida, apartin unei clase de medicamente numite agonisti GLP-1. Dezvoltate initial pentru diabetul de tip 2, acste medicamen reduc,…

- Consiliul Județean Argeș a aprobat Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru construcția unui Laborator de radioterapie intr-o constructie noua cu 5 etaje. Valoarea proiectului finanțat prin PNRR este de 99.465.040 de lei cu TVA. Autoritațile transmit ca, in urma acestei investiții,…

- Noile medicamente sunt cunoscute sub numele de „agonisti GLP-1”, iar terapiile pe care le implica pot reduce apetitul si senzatia de foame, inducand-o pe cea de satietate. In ceea ce priveste rezultatele, acestea sunt cum nu se poate mai promitatoare: in studiile clinice, participantii au pierdut intre…