Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova afirma intr-o postare pe Facebook ca trebuie sa fii anormal sa ataci capitala Siriei exact cand existau sanse de pace, referindu-se la atacul lansat de SUA, Marea Britanie si Franta asupra unor tinte din Siria ca raspuns la atacul cu arme chimice lansat…

- Scandalul Cambridge Analytica a fost cel mai mare dintre cele in care a fost implicata Facebook vreodata, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca datele a 87 de milioane de utilizatori au fost utilizate pentru scopuri ilegale, pentru a se influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA si a referendumului…

- Aceasta estimare pentru Europa este de a raporta la numarul total de 87 de milioane de utilizatori Facebook potential afectati in intreaga lume, a dezvaluit miercuri seful retelei sociale Mark Zuckerberg in persoana.Intr-un e-mail, "Facebook ne-a confirmat ca datele personale a pana la…

- Facebook a confirmat pentru Comisia Europeana ca datele a pana la 2,7 milioane de utilizatori din Uniunea Europeana ar fi putut ajunge, intr-un mod nepermis, catre Cambridge Analytica. Cei mai mulți utilizatori sunt din Marea Britanie și Germania. Intr-un raspuns primit de la Facebook, Comisia Europeana…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit.

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…