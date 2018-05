Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ( ITPF) Sighetu Marmatiei au ridicat, in vederea confiscarii, in ultimele 24 de ore, peste 26.000 de pachete de tigari, in valoare de aproximativ 300.000 de lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra, precizeaza…

- Traficul feroviar este oprit, duminica, intre Baru Mare si Pui, in judetul Hunedoara, dupa ce trenul IR1836 care circula de la Cluj-Napoca la Bucuresti a lovit o masina. O femeie a fost ranita, potrivit IGPR.

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Potrivit unor surse din cadrul Politiei, la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat de 43 ani care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii.…

- Conform Biroului de presa al Politiei de Frontiera, traficul pentru vehiculele de transport marfa este restrictionat in perioada sfarsitului de saptamana motiv pentru care se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei, in special pe sensul…

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani, din judetul Suceava. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 40. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat…