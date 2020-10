Traficul automarfarelor, restricţionat pe teritoriul Ungariei Circulatia TIR-urilor va fi restrictionata, de sambata seara pana duminica seara, pe teritoriul Ungariei, in urma unei decizii a autoritatilor din statul vecin, anunta Politia de Frontiera. Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara 31.10.2020 ora 23.00 (ora Romaniei) pana maine 01.11.2020 ora 23.00 (ora Romaniei), ca in fiecare week-end, pe teritoriul statului vecin va fi restrictionata circulatia tuturor automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Politistii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

