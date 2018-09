Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs duminica dupa-amiaza pe DN 1, in localitatea brasoveana Persani, traficul in zona fiind restrictionat.

- Echipele consulare mobile ale Ambasadei Romaniei la Ankara si Consulatului General al Romaniei la Istanbul au insotit cetatenii romani pe parcursul tranzitului pe teritoriul Turciei, costurile fiind suportate de statul roman. MAE precizeaza ca, din 2011 pana in prezent, 755 de cetateni romani si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita pe DN1 Bucuresti Ploiesti, in zona localitatii Barcanesti, judetul Prahova, pentru a permite desfasurarea operatiunilor de evacuare a apei acumulate in curtile localnicilor.Potrivit Infotrafic la fata…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56+500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, din cauza unui accident in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. (Promotiile zilei la…

- Traficul este oprit, luni, pe prima banda a sensului catre Capitala a DN1 Bucuresti - Ploiesti, in localitatea Tancabesti din judetul Ilfov, din cauza unui accident in care au fost implicate trei masini, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s-a rasturnat…

