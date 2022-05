Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Timișoara este în continuă creștere Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia a crescut constant in ultima perioada. Primul trimestru este in creștere in ceea ce privește numarul de clienți operați, dar plusul se poate vedea mai ales in ultima luna. Evoluția traficului aerian in perioada ianuarie-martie 2022 arata semne bune de redresare și prognozele pentru viitorul apropiat ... The post Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Timișoara este in continua creștere appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

