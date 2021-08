Traficul aerian de pasageri, lovit de pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit dupa ce un autoturism de teren s-a lovit de un tir in municipiul Sibiu. Traficul prin zona este blocat. Potrivit ISU Sibiu, accidentul a avut loc vineri pe Calea Șurii Mici la intersecția cu DN7H. Un autoturism de teren și un tir s-au lovit violent. Toate persoanele aflate in…

- Un accient rutier s-a produs astazi, in jurul orei 15:45 in Ploiesti, pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino, in zona sediului Jandarmeriei. Potrivit IJP Prahova, un pieton aflat in traverarea strazii a fost lovit de masina. Traficul in zona este blocat. Update: traficul se desfasoara dirijat…

- Reprezentanții Ambasadei R. Moldova in Portugalia anunța ca Guvernul Republicii Portugheze a decis sa prelungeasca situația de calamitate pe teritoriul național pana pe 11 iulie 2021, ora 23:59, ca parte a luptei impotriva pandemiei Covid-19. Astfel, este restricționat traficul aerian spre și dinspre…

- Un accident de circulație s-a produs in Florești, duminica, 27 iunie, in jurul orei 15.00.Din primele informații, un autoturism a vrut sa vireze și a intrat intr-un autoturism care venea din sens opus. Alte doua mașini au fost implicate in accidentul de pe Avram Iancu, la intersecția cu strada Someșului.Traficul…

- Un accident rutier grav a avut loc sambata, pe DN23, in județul Vrancea, informeaza Mediafax. Doua persoane au decedat, dupa ce autoturism și un tractor s-au lovit. Polițiștii Serviciului Rutier Vrancea intervin la un accident sesizat prin apel 112, in afara localitații Maicanești, la doi…

- Transportul aerian de pasageri a scazut, in primul trimestru din 2021, cu 76,2%, de la 3.851.100 pasageri la 916.500, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri…

- Numarul pasagerilor transportati de companiile aeriene din intreaga lume va reveni abia in 2023 la nivelul la care era in 2019, inaintea pandemiei de Covid-19 care a condus la o prabusire a traficului aerian, a apreciat miercuri Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite…

- Sectorul de transport aerian a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus iar ieșirea din criza sanitara nu il va face sa-și revina, spune Willie Walsh, directorul general IATA, citat de Reuters. In...