Traficarea Justiției actuale Fostul judecator și secretar de stat in Ministerul Justiției, Ovidiu Puțura a reușit, duminica seara, o radiografie UNICA, din interiorul acestei fraudari numita Justiția actuala. Dependența serviciilor și a cozilor de topor, de magistrați, pentru a pastra infracțiunile drept norma de conduita publica, a fost extinsa pana la șubrezirea totala a actului de justiție. Inexistența probelor in cauze și inlocuirea acestora cu ”eseurile” unor interesați din sistem a dus Justiția la nivelul anilor 50, in condițiile in care lucrurile funcționeaza fara orizontul unei schimbari. Serviciile, Justiția, Ministerul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca Paul-Philippe al Romaniei va fi eliberat din arest, urmand a fi asteptata decizia definitiva cu privire la predarea sa sub control judiciar. „Instanta din Malta a dispus fata de Paul-Philippe al Romaniei masura controlului judiciar si eliberarea acestuia, pe…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pentru fixarea preturilor de catre companiile care furnizeaza servicii arhivistice cetatenilor care solicita eliberarea documentelor necesare recalcularii pensiilor. Conform unui comunicat, autoritatea de concurenta are indicii…

- Fostul judecator Stan Mustata a murit in august 2018, la Spitalul "Carol Davilaldquo;. Pe cand se afla la Curtea de Apel Bucuresti, Stan Mustata a judecat, in 2013, celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In prezenta cauza, procurorii DNA au dispus, in 2008, trimiterea in judecata a aproximativ…

- Inalta Curte ia in discuție miercuri, 12 iunie, recursul in casație depus de procurorii DNA impotriva deciziei prin care fostul deputat liberal Marin Anton a scapat de pedeapsa de 5 ani de pușcarie pentru o mita de 5,3 milioane de euro in legatura cu lucrarile de modernizare a Aeroportului Henri Coanda. Marin…

- Nova Power and Gas, compania controlata de omul de afaceri roman Teofil Mureșan, a obținut o victorie parțiala in instanța impotriva Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Decizia Curții de Apel București a fost publicata pe portalul instanțelor de judecata, anunțand anularea…

- Totul e de caca(o) in povestea asta. Niste vidanjori care se autointituleaza “optimizatori judiciari” au extras din arhiva SIPA tot rahatul cu potential de santaj pus acolo la dospit de gasca Macovei – Basescu si s-au gandit cum sa-l valorifice in folos propriu, gen “inginerie juridica”, considera conteledesaintgermain.ro…

- Oferta producatorului polonez PESA ramane castigatoare in cazul contractului privind achizitia unui numar de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR dupa reevaluarea ofertei de catre Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), dispusa de Curtea de Apel Bucuresti. „Autoritatea pentru Reforma…

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…