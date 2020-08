Tribunalul București a dat sentința in dosarul DIICOT in care unul dintre cei mai grei traficanți de cocaina din Timișoara, Milorad Mladenovici, zis ”Bosanaț” a fost trimis in judecata pentru trafic internațional de droguri și alte infracțiuni. Mladenovici ii avea printre clienți și pe Lucian Boncu. Boncu a fost audiat in calitate de martor in […] Articolul Traficantul de cocaina Mladenovici ”Bosanaț”, care-l aproviziona și pe Boncu, condamnat la 16 ani și 6 luni inchisoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .