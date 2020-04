Stiri pe aceeasi tema

- România se pregateste sa produca un numar urias de masti de protectie care vor fi livrate catre farmacii si magazine, astfel încât cetatenii sa le poata achizitiona în urmatoarea perioada. „Vom avea minim un milion de masti zilnic. În doua companii, asta…

- In plina pandemie, cand maștile și manușile medicinale sunt cautate cu disperare, se gasesc oameni care incearca sa profite de situație și le scot la vanzare, la negru. In urma unei informații, polițiștii au confiscat marfa unei persoane care incerca sa vanda ... The post Profita de epidemie și vand…

- Compania TECHTEX, din cadrul Grupului TAPARO, a inceput producția de maști de protecție certificate de Agenția Naționala a Medicamentului. Instalarea primei linii tehnologice a avut loc duminica dupa-amiaza, dupa ce au sosit echipamentele. Imediat s-au facut probele tehnologice, apoi s-au instruit primii…

- Alina Patrahau conduce Fundația Daruiește Aripi din Constanța și in ultima perioada s-a implicat in lupta impotriva epidemiei de Coronavirus, achiziționand pentru spitale echipamente medicale și de protecție, materiale sanitare și consumabile necesare. Ea ne-a povestit cum incearca unii speculanti sa…

- Politia de frontiera ucraineana a arestat un barbat echipat in costum din neopren si care a recunoscut ca trafica masti chirurgicale traversand raul Tisa catre Romania, a anuntat joi serviciul ucrainean al politiei de frontiera, potrivit agentiei Reuters, scrie Agerpres.Conform acestui serviciu,…

- Pe timp de pandemie, romanii iși cumpara masini de preparat paine si purificatoare de aer. Vanzari in creștere cu pana la 70%, in ultima luna Vanzarile la masinile de preparat paine au crescut, in ultima luna, cu 70%, in timp ce la purificatoarele de aer saltul a fost de peste 50%, bugetul mediu alocat…

- Vanzarile de alimente și produse neperisabile au crescut cu 30% in Romania in aceasta saptamana comparativ cu cea anterioara, din cauza panicii provocate de o posibila epidemie de coronavirus, arata reprezentanții marilor rețele comerciale din țara noastra.Acestea compara perioada cu cea de marile sarbatori.…