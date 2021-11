Traficanţi de persoane, ridicaţi de DIICOT Ofiterii de combatere a criminalitatii organizate au facut, ieri, mai multe perchezitii care au vizat membrii unei grupari infractionale specializate in trafic de persoane si proxenetism. Potrivit oamenilor legii, suspectii au racolat mai multe tinere pe care le-au exploatat sexual in Craiova, Pitesti si Timisoara, dar si in Italia, Franta sau Spania. De regula, victimele erau recrutate prin metoda „loverboy” , sustin anchetatorii. Potrivit procurorilor DIICOT, in total au fost facute 12 perchezitii, in Dolj si Bacau. Suspectii sunt acuzati de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

