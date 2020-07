Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, luare de mita, dare de mita. In dosar au fost efectuate 61 de perchezitii domiciliare in judetele…

- In urma a 61 de percheziții efectuate in 8 județe și municipiul București, a fost destructurata o grupare infracționala formata din cetațeni romani și straini banuita ca facilita obținerea ilegala de permise de conducere romanești, prin preschimbarea unor permise contrafacute eliberate de autoritați…

- Percheziții in București, Teleorman și alte șapte județe, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat in obținerea ilegala de permise de conducere in Eveniment / on 08/07/2020 at 10:58 / O grupare infracționala formata din cetațeni romani și straini, banuita ca facilita obținerea ilegala…

- Politistii si procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri dimineata, 61 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Botosani, Dolj si Constanta, pentru destructurarea unei grupari care inlesnea obtinerea, contra cost si in mod fraudulos, de permise…

- GRUPARE INFRACȚIONALA SPECIALIZATA IN TRAFIC DE DROGURI, DESTRUCTURATA Polițiștii din cadrul Serviciului de Combaterea Crimei Organizate, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. din Valcea, au organizat și desfașurat o acțiune de amploare, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit…

- Polițiștii au facut, joi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri, anunța…

- Polițiștii au facut, astazi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri. Potrivit…

- Meteorologii au emis, pentru marti, avertizari Cod galben privind intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica – ploi torentiale, vijelii si grindina, pentru cea mai mare parte a tarii. In regiunile vestice, nordice si centrale, aversele cu descarcari electrice vor…