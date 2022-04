Traficanți de droguri, prinși la un festival din Mamaia. Polițiștii au deschis dosar penal In noaptea de 29 spre 30 aprilie a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, impreuna cu procurori ai D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au desfașurat activitați intr-un dosar penal, care vizeaza savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.Astfel, in incinta unui festival, desfașurat in stațiunea Mamaia, au fost depistate 5 persoane, cu varste cuprinse intre 25 și 35 de ani (4 barbați și o femeie), asupra unora dintre acestea fiind descoperite droguri de risc și mare risc (cocaina, ketamina, cannabis).Persoanele in cauza au fost conduse la sediu,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

