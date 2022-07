Traficanți de droguri prinși în flagrant. Polițiștii au descoperit o „fermă” de canabis Doi barbați cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc au fost arestați preventiv dupa o ancheta a DIICOT Arad. „In cauza s-a reținut faptul ca, in perioada mai – iulie 2022, unul dintre inculpati a infiintat și intreținut o cultura de canabis in interiorul […] Articolul Traficanți de droguri prinși in flagrant. Polițiștii au descoperit o „ferma” de canabis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

