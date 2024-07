"La data de 07.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarași impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Calarași au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara in municipiul București, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc", transmite DIICOT intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, in perioada iunie - iulie 2024, un suspect a procurat, deținut și vandut in mod repetat, diferite…