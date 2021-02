Stiri pe aceeasi tema

- Doi suspecti au fost retinuti pentru trafic de droguri de mare risc. Ce alte acuzatii li se mai aducLa data de 05.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus retinerea unui numar de 2 inculpati,…

- Doua persoane au fost surprinse in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa vanda un kilogram de cannabis. Alte 800 de grame de cannabis au fost ridicate de polițiști de la acestea, in urma cercetarilor. La data de 12 ianuarie 2021, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- DIICOT – Serviciul Teritorial Brasov anunta, luni, retinerea a patru inculpati care au incercat sa introduca in tara din Spania 2 kilograme de cocaina cu grad ridicat de puritate, in valoare de 225.000 de euro. Drogurile erau ascunse in ambalaje de detergent in colete, printre alimente si haine. „La…

- Joi, 10 decembrie, cei de la Serviciul Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iasi si cu ajutorul jandarmilor, au efectuat perchezitii la persoane suspectate de trafic cu substante interzise. In urma actiunii, doua persoane…

- Perchezitii la spitale COVID-19 din județul Brasov Procurorii anticorupție Brașov fac 22 de percheziții la spitale COVID-19 din județul Brașov, potrivit unor surse judiciare. Cele patru instituții publice vizate ar fi, conform acelorași surse: Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Brașov,…

- Patru barbati din Timis, cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani, sunt banuiti de introducerea in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc, trei dintre ei fiind retinuti de DIICOT - Serviciul Teritorial Alba Iulia si urmand sa fie prezentati Tribunalului Alba cu propunerea de arestare…

- Doi cetateni neozeelandezi au fost prinsi de procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara in timp ce negociau cu un grup de traficanti romani transportul unor mari cantitati de cocaina provenite din SUA si avand ca destinatie Noua Zeelanda si tari din UE, inclusiv Romania. Procurorii DIICOT impreuna…