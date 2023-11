Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Cluj pentru trafic de droguri, doi dintre retinuti fiind acuzati ca au vandut, in mod repetat, astfel de substante catre consumatori de pe raza judetelor Cluj, Mures si Suceava. ”La data de 10.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- La data de 07.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Satu Mare au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Potrivit DIICOT, masura a fost luata…

- DIICOT Vrancea a reținut doua persoane acuzate de deținere și trafic de droguri de mare risc. Acțiunea a inclus și trei percheziții domiciliare in Bacau. Pe 2 noiembrie 2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus…

- La data de 20.10.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a doi inculpati, unul pentru pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere…

- O persoana a fost arestata preventiv iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, dupa o descindere a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Satu Mare, in care au fost gasite sute de doze de droguri, informeaza…

- Autorul tragicului accident de la 2 Mai soldat cu moartea a doua persoane, Vlad Pascu, este urmarit penal pentru detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu, trafic de droguri de mare risc si punerea la dispozitie a locuintei pentru consumul ilicit de droguri, in dosarul in care au avut…

- La data de 13.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 5 inculpati, cercetati sub aspectul comiterii infractiunilor de constituirea unui grup infractional…