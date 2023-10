Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au destructurat o retea de traficanti de canabis, formata din zece cetateni romani. O parte dintre suspecti au fost prinsi in flagrant, pe un camp din Dambovita, dupa ce ar fi vandut 20 de kilograme de canabis.

- Cele trei persoane acuzate de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc, in vederea consumului, la care anchetatorii au gasit aproape 1,3 tone de canabis, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Peste 150 de persoane au fost retinute in ultimele doua saptamani, in urma a 85 de actiuni desfasurate pentru destructurarea unor grupuri infractionale specializate, printre altele, in trafic de persoane si de droguri. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis sambata, in perioada 15 – 28…

- Captura uriașa de droguri, zilele trecute, in Caraș-Severin. Polițiștii au descoperit o livada in care erau crescute, in ghivece, peste 100 de plante de canabis. Alerta a fost data chiar de proprietarul terenului, care a vazut plantația ilegala cand a mers sa culeaga prunele din livada. In urma cercetarilor,…

- Patru persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce doua dintre acestea au fost in flagrant delict, in locații diferite, in timp ce ar fi incercat sa vanda 1,5 kg de 3-CMC. Cele patru persoane erau coordonate de o alta

- Cele trei persoane acuzate de procurorii DIICOT Neamt de trafic de droguri de mare risc, implicate in dosarul minorei in varsta de 16 ani, din Bucuresti, care a murit din cauza consumului de droguri, au fost arestati preventiv de judecatorii Tribunalului Neamt. Instanta a respins solicitarile inculpatilor…