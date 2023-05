Traficanți de droguri, arestați la Brașov VIDEO Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Brașov, au documentat activitatea infracționala a 3 persoane, banuite de trafic de droguri de risc și mare risc. Din cercetari a reieșit ca, in perioada februarie-mai 2023, persoanele banuite ar fi comercializat droguri de risc și mare risc, in mod repetat, (heroina, 3 – CMC, respectiv aproximativ 100 de grame de cocaina, in schimbul a 30.000 de lei). De asemenea, banuiții ar fi inființat și intreținut, in vederea comercializarii, o cultura de cannabis, indoor, intr-o… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

