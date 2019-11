Traficanţi, condamnaţi în China după o anchetă desfăşurată în comun cu SUA Dosarul s-a impus in negocierile dintre cele doua puteri in contextul razboiului lor comercial. Presedintele american a acuzat China ca este cel mai mare producator mondial de aceasta substanta de sinteza. Tribunalul popular intermediar din Xingtai (nord) a condamnat miercuri un traficant la moarte cu o suspendare a executarii de doi ani - o sentinta de obicei comutata in inchisoare pe viata. Alte opt persoane au primit pedepse cu inchisoarea de la sase luni la inchisoare pe viata. Aceasta este prima ancheta privind un caz de trafic de fentanil desfasurata in comun de autoritatile americane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

