- Pe 21 decembrie, in jurul orei 01.00, pe strada Calea Clujului din municipiul Oradea, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Oradea – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Oradea, au realizat o acțiune de prindere in flagrant delict a unui barbat, de 33 de ani, din…

- Un traficant a fost prins de polițiștii clujeni cu o cantitate uriașa de droguri asupra sa. In urma unui control in trafic, oamenii legii au descoperit in mașina traficantului peste 1,4 kilograme de cristal, un drog extrem de periculos, denumit in limbajul stradal și „cocaina saracului”. Acesta mai…

- La data de 9 noiembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj–Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat o percheziție domiciliara la o persoana banuita de efectuarea fara drept de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea…

- In urma perchezitiei efectuate, la data de 1 noiembrie 2023, de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara ndash; Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Timisoara, au fost descoperite si ridicate 120 de plante de canabis,…

- In data de 28 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infractionala a doua persoane banuite de trafic international de droguri, trafic de droguri de risc si detinere…

- Politistii si procurorii au facut perchezitii in judetele Timis, Mehedinti si Cluj, intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri.„La data de 11 octombrie a.c., politistii Brigazii…

- Un barbat din Turda a fost arestat pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce in urma unei perchezitii intreprinse la locuinta acestuia au fost ridicate 139,15 grame de 3-CMC si 20,8 grame de 4-CMC, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj."La data de…

- La data de 4 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in municipiul Turda, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri…