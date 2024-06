Traficant din Alba care vindea droguri minorilor, condamnat. Filmările găsite în telefon i-au adus ani grei de pușcărie Traficant din Alba care vindea droguri minorilor, condamnat. Filmarile gasite in telefon i-au adus ani grei de pușcarie Un tanar de din Blaj a fost condamnat la 9 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, sex cu minore și pornografie infantila. Din cate se pare acesta vindea droguri in zona Blajului, dar și prin alte localitați din județ. Clienții acestuia erau și minori, iar parte dintre droguri erau vandute si in jurul școlilor. […] Citește Traficant din Alba care vindea droguri minorilor, condamnat. Filmarile gasite in telefon i-au adus ani grei de pușcarie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

