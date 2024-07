Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce procurorii DIICOT au descins la Turda in 16 iunie 2024, ocazie cu care au reținut un inculpat, acuzat de trafic de droguri, in cursul zilei de ieri a mai fost reținut un barbat, sub aceeași acuzație. Acesta a primit arest preventiv pentru 30 de zile, la fel ca primul barbat reținut, in urma…

- La data de 20 iunie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala au dispus reținerea a doi indivizi acuzați de introducerea in țara și traficul de droguri de risc. Aceasta decizie a venit dupa ce, pe 19 iunie 2024, unul…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a 2 persoane, cercetate pentru comiterea infractiunii…

- La data de 19.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cetațean strain de naționalitate maghiara, cercetat pentru savarșirea infracțiunii…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunii…

- La data de 4 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au organizat o actiune pe raza statiunii Mamaia, in urma careia…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracționala a unei persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunii…

- La data de 22.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au decis reținerea a trei suspecți, investigați in legatura cu traficul de droguri de mare risc, in forma continuata. Aceasta acțiune a venit in urma prinderii…