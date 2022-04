Stiri pe aceeasi tema

- Cetațean roman cercetat pentru trafic de migranți și pentru lovirea cu mașina a unui polițist de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Timiș au depistat șaisprezece cetateni straini intr-un imobil din Timișoara. Cetațeanul roman care transporta…

- RACAȘDIA – Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Naidaș au surprins, la Racașdia, un bihorean care transporta cu mașina, un Audi A4 inmatriculat in Belgia, spre Timișoara, mai mulți cetațeni indieni! Totul s-a intamplat vineri dimineața, la 6.00, cand oamenii legii au tras pe dreapta, pe DN…

- O femeie, de 72 de ani, din Timisoara, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a lovit un scuar și s-a rasturnat cu mașina pe șosea. Martorii spun ca victima nu purta centura de siguranta si, in urma impactului violent, a fost aruncata din masina, informeaza Observatornews . Femeia circula…

- Autoritațile au reținut mai mulți cetateni din India, implicați in savarșirea infracțiunii de trafic de migranti. Politistii de frontiera din cadrul Biroului Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Timis și al Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Biroului Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Timis și al Sectorului P.F. Lunga, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au reținut…

- Ieri, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat de 51 de ani, din județul Botoșani, in cadrul unui dosar de cercetare penala privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, polițiștii au fost sesizați la data de 14…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Botoșani, pe perioada desfasurarii unei actiuni specifice in zona de responsabilitate, au descoperit si indisponibilizat un autoturism care figura in bazele de date ca fiind furat, alerta introdusa de catre autoritatile…

- Un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 de lei, semnalat ca furat din Marea Britanie, a fost descoperit in municipiul Botosani, anunța poliția de frontiera. Politistii de frontiera din cadrul STPF Botosani, actionand in baza unor informatii, au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului…