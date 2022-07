Traficant de droguri tâlhărit de alți traficanți de droguri Pe sistemul orice naș iși are nașul e și știrea de fața. Conform unui comunicat al DIICOT București, un traficant de droguri, care a primit pachet cu cocaina din Olanda, a fost jefuit de alți patru traficanți. Tot de droguri traficanți și aștia. Cei patru au acționat la pont in autogara Militari, de unde celalalt a ridicat coletul. Chestia e ca nu doar l-au lasat fara drogurile primite din Olanda, dar l-au și batut și amenințat. Ei, și daca traficanții au sursele lor, procurorii le au și ei pe-ale lor. Așa au aflat nu numai despre incidentul din autogara, ci și despre faptul ca toți se ocupa cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

