- Un barbat in varsta de 32 de ani, care ar fi oferit prajituri cu canabis la o petrecere privata ce a avut loc in Ramnicu Valcea, pe 21 ianuarie, a fost retinut de procurorii DIICOT. Acesta este cercetat pentru infractiunea de trafic de droguri de risc, a informat IPJ Valcea, intr-un comunicat transmis…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate din Arad, impreuna cu un procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Arad, au desfașurat ieri o acțiune, in municipiul Arad, care s-a soldat cu o captura de patru kilograme…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacau, au documentat activitatea infracționala a unui tanar care ar fi avut preocupari in distribuirea de droguri de mare risc catre consumatori din municipiul Bacau.…

- Procurorii anti-mafia au reținut, marți, un traficant de droguri in varsta de 31 de ani care a trimis din Spania in Romania, in mai multe randuri, substanțe interzise, prin intermediul unor firme de curierat. „Din cercetari a reiesit ca, in perioada decembrie 2021 – noiembrie 2022, barbatul ar fi introdus,…

- Prins in timp ce punea droguri in ascunzișuri. Un tanar de 30 de ani a ajuns pe mana poliției și risca ani grei de inchisoare. Suspectul a predat polițiștilor 15 pachețele cu o substanța solida de culoare alba.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala anunta marti retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare…

- Un barbat din Dambovița a fost prins in flagrant de oamenii legii cand vindea droguri de mare risc unei minore. Acesta ar fi oferit copilei cantitatea de aproximativ 15 grame de cannabis. Dupa ce a fost prins in flagrant, mascații au descins la locuința acestuia unde fost descoperita și ridicata cantitatea…

- Director CNAIR, prins in flagrant de DNA, a fost reținut pentru luare de mita și trafic de influența Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara anunța ca au dispus inceperea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incep&aci ...