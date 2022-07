Traficant de droguri, plângere la poliție că a fost jefuit de marfă în autogara Militari Procurorii DIICOT au reținut joi patru persoane cercetate pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, potrivit unui comunicat. Cei patru sunt acuzați ca i-au furat unei terțe persoane un colet, expediat din Olanda, pe care l-a ridicat din fața autogarii Militari. In pachet erau droguri, potrivit comunicatului citat, iar traficantul deposedat de pachet a facut plangere la poliție. Procurorii susțin ca cei patru ar fi obținut informații privind trimiterea in țara a unui colet cu cocaina și au acționat la pont. La percheziții, procurorii au gasit droguri de risc și obiecte specifice consumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

