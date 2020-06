Stiri pe aceeasi tema

- Inculpatul detinea asupra sa un numar de 1373 de comprimate ecstasy. Ieri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului B.S., pentru savarsirea infractiunii…

- Adrian Craciunescu, ofiter de politie judiciara in cadrul Inspectoratului judetului Bistrita-Nasaud, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea mita pentru a-si trafica influenta in scopul "rezolvarii" unui dosar penal. Potrivit…

- Procurorii DIICOT din Oradea au retinut un barbat pentru 24 de ore, dupa ce in masina lui au fost descoperite droguri, la un control efectuat de politistii de frontiera in Vama Bors. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatul J.S. a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de introducere…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea unui ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.

- Un traficant de droguri de mare risc și fals in inscrisuri sub semnatura privata a fost reținut de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iași, scrie digi24.ro.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești – Serviciul Antidrog, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiesti, au investigat activitatea infracționala a unei persoane din județul Prahova, implicata in traficul de droguri de risc și de mare…