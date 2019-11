Traficant de droguri din Capitală, prins cu 5 kg de canabis şi un pistol deţinut ilegal Procurorii DIICOT au retinut un barbat de 39 de ani din Bucuresti, dupa ce l-au prins in timp ce incerca sa vanda 5 kg de canabis, drogurile fiind aduse din Spania. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatul S.I.D., cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni de trafic de stupefiante pe teritoriul Frantei, a procurat din Spania si a introdus pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unor firme de curierat, cantitati importante de droguri de risc (canabis), in vederea comercializarii acestora catre diferite persoane. Intrucat aveau informatii ca barbatul urma sa vanda o parte din droguri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

