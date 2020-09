Traficant de droguri, arestat la Târgu Mureș! Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Targu-Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Targu-Mures, cerceteaza un barbat, banuit de trafic de droguri de risc. Fata de acesta a fost dispusa masura arestului preventiv pentru 30 de zile. La data de 9 septembrie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Targu-Mures, impreuna cu procurorii [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

