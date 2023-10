Traficant arestat după ce polițiștii i-au descoperit droguri în pereții casei In momentul percheziției, anchetatorii au descoperit ca avea mai multe droguri ascunse intr-un compartiment al mașinii, motiv pentru care polițiștii au decis sa faca percheziții si la casa șoferului drogat. Aici au descoperit un kilogram de canabis. Drogurile de mare risc erau ascunse in pereții mansardei. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

