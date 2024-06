Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau informeaza despre restricționarea totala a circulației pe strada Grenoble, in perimetrul strazilor Nicolae Testemițanu - Gheorghe Asachi, timp de 3 zile, de pe 29 iunie pana pe 1 iulie, curent.

- Primaria Generala a capitalei a venit cu un anunț pentru locuitorii din Chișinau, noteaza Noi.md. Astfel, Primaria informeaza despre restricționarea totala a circulației pe strada Grenoble, in perimetrul strazilor Nicolae Testemițanu - Gheorghe Asachi, timp de 3 zile, de pe 29 iunie pina pe 1 iulie,…

- Inca un obiectiv indeplinit. Primaria Chișinau a reabilitat integral scuarul din strada Grenoble nr. 106, aflat in apropierea Liceului Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”, a Spitalului Oncologic și a blocurilor de locuințe. Despre acest lucru a scris Primarul General, Ion Ceban, care a adaugat…

- In sectorul Centru al capitalei se asfalteaza integral strada Vladimir Korolenko. Lucrarile de reparație capitala sint realizate pe toata porțiunea de drum cuprinsa intre strazile Nicolae Testemițanu și Gheorghe Asachi. Reabilitarea a demarat la inceputul lunii iunie prin frezarea stratului de beton…

- Primaria Municipiului Chișinau a raspuns demersului adresat de redacția Noi.md, referitor la legalitatea lucrarile de taiere a copacilor efectuate la intersecția strazii Grenoble cu strada Nicolae Testemițanu. {{746455}}Potrivit raspunsului oficial, lucrarile de taiere pentru igienizare au fost realizate…

- Soferii care au trecut astazi pe strada Dobrila Eugeniu din Constanta au avut ocazia sa observe un nou mod de semnalizare a unui obstacol in trafic. Mai exact, in zona Pietei de la Ciresica pe strada a aparut o groapa, iar pentru a fi avertizati conducatorii auto a fost pus un stalpisor intr o ... galeata.…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 17-19 aprilie 2024 va fi suspendat traficul rutier pe strada Matei Basarab, tronsonul cuprins intre bulevardul Moscova și strada Florilor.

- Autoritatile au o surpriza neplacuta pentru soferii agresivi si dezordonanti in trafic. Imaginile surprinse de camerele de bord ar putea fi din nou probe pentru Justitie. Cei ce surprind comportamente agresive in trafic vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor, care, in baza acestora,…