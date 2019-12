TRAFIC: Starea părţii carosabile în judeţele Moldovei La ora 6:45, circulația pe drumurile din zona Moldovei se desfașoara normal, fara evenimente rutiere cauzate de starea vremii. Carosabilul se prezinta uscat in județele Focșani și Galați, umed cu porțiuni de zapada framantata (strat de 0-1 cm) pe DN 18 (pe raza Secției Drumuri Naționale Campulung Moldovenesc), respectiv umed, in rest. Potrivit DRDP IASI, in cursul noptii s-a actionat pe toate drumurile din regiune: S-a actionat cu 149 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 1294 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT si 2.1 TONE CaCl2 in intervalul orar 17.30/02.12.2019 – 05.30/03.12.2019 SDN Bacau s-a actionat cu… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

