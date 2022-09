Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva intervin la un accident rutier produs la km. 254, zona Aeroport Sibiu, pe sensul Deva – Sibiu. Din primele cercetari efectuate, se pare ca, in timp ce conducea un microbuz transport persoane, in care se aflau 2 pasageri, un barbat in varsta de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, la intrarea in Predeal dinspre Brașov. O mașina s-a rasturnat. La fața locului au intervenit echipaje de la SMURD și Ambulanța, dar și un echipaj de descarcerare. Polițiștii au dirijat traficul la fața locului și au efectuat cercetarile pentru a stabili…

- Traficul se desfașoara alternativ pe DN11, pe breteaua de acces catre VO1K, ca urmare a unui incendiu ce s-a desfașurat la nivelul unui autovehicul. Nu au fost inregistrate victime, ci doar pagube materiale, iar incendiul a fost lichidat. Polițiștii aflați la fața locului dirijeaza circulația alternativ,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri a anunțat ca pe DN73A, intre Predeal și Rașnov, traficul se desfașoara doar pe o singura banda. „Circulația in zona este dirijata de semafoare. Restricția este cauzata de o lucrare de consolidare pe o porțiune de cateva zeci de metri”. A precizat purtatorul de…

- Vernisajul expoziției „Sensuri” cu artistul brașovean Alexandru Leonard Truțiu este programat la Galeria Europe in data 22 iulie 2022, ora 18:30. Expoziția exploreaza caracterul multidimensional al temei prin cicluri compuse din 14 lucrari bidimensionale și 6 lucrari tridimensionale concepute pe baza…

- Peste 4,2 milioane de litri de combustibil sunt consumați in fiecare zi pe autostrazi și drumuri naționale in zonele locuite (localitați și zone urbane). Județele fruntașe pentru consum total de carburant in zone locuite sunt Suceava, Cluj și Bacau, potrivit unei harți publicate luni de Centrul de Studii…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in municipiul Brașov. O mașina s-a rasturnat dupa ce a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Incidentul rutier s-a produs pe strada Mihai Viteazu, in zona sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Astfel ca un echipaj SMURD a ajuns…

- Luni, 04.07.2022, circulația rutiera se inchide temporar pe Transfagarașan pentru desfașurarea Turului Ciclist al Sibiului, astfel: km 115+926 – km 116+808 (inchidere tunel), in intervalul orar 10:00 – 17:30km 130+800 – km 147+785, in intervalul orar 10:00 – 12:00 (Balea Cascada – localitatea Carțișoara)…