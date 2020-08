Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 19-a a ”Maratonului secuiesc” va perturba traficul rutier duminica, 9 august, in intervalul orar 09:00 – 15:00. Circulația va fi restricționata pe traseul Miercurea Ciuc – Tușnad – Miercurea Ciuc, pe DN 12 (km 53+435 – km 73+500), pe o jumatate de cale (partea dreapta a drumului), din cauza…

- In perioada 06.08.2020 - 08.08.2020 se va desfasura Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc, editia a XIII-a, iar circulatia participantilor la eveniment se va face pe partea dreapta a drumului, cat mai aproape de partea carosabila, pe urmatoarele segmente de drum: Joi, 06.08.2020, orele 11:00 DN 13 - Sf.…

- Pe mai multe drumuri nationale din judetele Harghita si Covasna vor fi impuse restrictii de circulatie, de joi pana sambata, cu ocazia desfasurarii Turului Ciclist al Tinutului Secuiesc, informeaza marti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Compania precizeaza…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca vineri, 24.07.2020, in intervalul orar 14:00 – 17:00, traficul rutier va fi inchis in tunelul situat pe drumul national DN 7C (Transfagarașan), cuprins intre km 115+926 – km 116+808, ca urmare a desfașurarii turului ciclist…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța restricții de circulație, timp de mai multe nopți, in zona Aeroportului Internațional Henri Coanda București, pentru desfașurarea lucrarilor de modernizare a liniei de cale ferata.Astfel, restricțiile vor fi impuse…

- In luna iunie 2020, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 46.818 de imobile, cu 14.729 mai multe fata de luna mai 2020. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare, la nivel national, in luna iunie a acestui an este cu 6.611 mai mare fata…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, miercuri, incepand cu ora 8:00, circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada, se va deschide pentru toate categoriile de autovehicule. Circulatia pe timpul noptii va fi in continuare restrictionata.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepand de joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe Tronsonul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. "Astazi, situatia Autostrazii Lugoj - Deva,…